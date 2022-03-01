Путин подписал указ об ответе на санкции США и примкнувших к ним государств

В соответствии с указом, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022.
Президент России Владимир Путин подписал указ «о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Об этом пишет РБК.
- В соответствии с указом, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022.
- Порядок продажи иностранной валюты экспортерами будет устанавливаться Центробанком.
- Путин запретил российским резидентам предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами России.
- Резидентам России запрещены переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!