МОК лишил Путина золотого Олимпийского ордена

Золотой Олимпийский орден присуждается за особые заслуги перед олимпийским движением.
Международный олимпийский комитет (МОК) решил изъять золотые Олимпийские ордена у президента России Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и замглавы администрации президента Дмитрия Козака, сообщила пресс-служба МОК.
«Исполком МОК, исходя из исключительных обстоятельств ситуации и принимая во внимание крайне серьезные нарушения олимпийского перемирия и другие нарушения Олимпийской хартии российским правительством, принял специальное решение об изъятии Олимпийского ордена у лиц, занимающих в настоящее время важную должность в правительстве Российской Федерации или иную высокопоставленную должность, связанную с государственной властью, в том числе Владимира Путина, Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Козака»,— сказано в заявлении пресс-службы.
Золотой Олимпийский орден присуждается за особые заслуги перед олимпийским движением. Владимир Путин получил орден в 2001 году, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Козак — в 2014 году.
Ранее Международная федерация тхэквондо лишила Путина черного пояса по тхэквондо. Российских спортсменов отстранили от ряда спортивных соревнований, а также отменили международные соревнования на территории России. Эти меры приняли в ответ на военную операцию российской армии на Украине.
Источник: centralasia.media
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