В Гомеле начались российско-украинские переговоры

Делегаты от сторон уже на своих местах.

В Гомеле начались переговоры России и Украины. Встреча проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в Гомельской области. Из-за соображений безопасности место встречи не разглашается. Но между собой организаторы переговоров называют его «домик рыбака».

Делегаты от сторон уже на своих местах. Всех журналистов вывели из зала.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замглавы Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В состав украинской делегации входит: министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Источник: centralasia.media