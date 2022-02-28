Украинские хакеры взломали сайт Кремля, - советник главы МВД Украины

«Что меня больше всего поразило - Кремль обслуживает пул гадалок. Там есть специальные гадалки…»
Украинские хаккеры в воскресенье, 27 февраля сломали сайт Кремля и обнародовали всю его телефонную базу, сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает «Интерфакс-Украина».
«Вчера вечером мы осуществили еще одну инициативу - совместно с «Киборгами-спам Украины» был сломан сайт Кремля и мы в свободный доступ на чат боте «Власть РФ» (в Телеграмме – ИФ) выложили полностью всю телефонную базу Кремля», - сказал Денисенко в эфире телеканала «Украина-24» в понедельник.
Денисенко рассказал, что теперь в свободном доступе телефоны всего руководства Кремля, журналистов «кремлевского пула», общественных организаций.
«Что меня больше всего поразило - Кремль обслуживает пул гадалок. Там есть специальные гадалки…», - рассказал Денисенко.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!