За четыре дня армия РФ потеряла 4,5 тыс. человек, — Генштаб Украины

Министерство обороны РФ ещё не опубликовало официальные данные по потерям российской армии.

По сообщению Генштаба Украины, потери личного состава россиян составили около 4 тыс. 500 человек.

Уничтоженные и повреждённые самолеты — 27 единиц, вертолёты — 26 единиц, танков — около 150, САС — более 700 единиц, орудий — около 50, один САМ БУК, МЛРС БМ-21 Град — 4, 60 топливных баков, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли, катера — 2.

Министерство обороны РФ ещё не опубликовало официальные данные по потерям российской армии.

Источник: reporter.kg