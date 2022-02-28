За четыре дня армия РФ потеряла 4,5 тыс. человек, — Генштаб Украины

Министерство обороны РФ ещё не опубликовало официальные данные по потерям российской армии.
По сообщению Генштаба Украины, потери личного состава россиян составили около 4 тыс. 500 человек.
Уничтоженные и повреждённые самолеты — 27 единиц, вертолёты — 26 единиц, танков — около 150, САС — более 700 единиц, орудий — около 50, один САМ БУК, МЛРС БМ-21 Град — 4, 60 топливных баков, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли, катера — 2.
Министерство обороны РФ ещё не опубликовало официальные данные по потерям российской армии.
Источник: reporter.kg
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