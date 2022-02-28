Австралия ввела санкции против Путина и Лаврова

«Мы привлекаем президента России Владимира Путина к ответственности за его вопиющую неоправданную войну против Украины»
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и членов Совета безопасности. Им запрещен въезд в страну и заморожены финансовые активы. Об этом сообщается на сайте правительства Австралии.
«Мы привлекаем президента России Владимира Путина к ответственности за его вопиющую неоправданную войну против Украины», - говорится в документе.
Отмечается, что с полуночи 27 февраля вступают в силу адресные финансовые санкции в отношении Путина и других членов Совбеза России:
министра иностранных дел Сергея Лаврова;
министра обороны Сергея Шойгу;
премьер-министра Михаила Мишустина;
министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Помимо этого Австралия ввела санкции против 13 белорусских физических и юридических лиц, в том числе министра обороны Виктора Хренина.
Ранее Австралия ввела экономические санкции против России за ее решение признать Донецкую и Луганскую народные республики.
Источник: centralasia.media
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