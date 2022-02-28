В Киев заброшено около 400 наёмников военной компании «Вагнер», - The Times

Группа «Вагнера» 5 недель назад прислала наемников из Африки с миссией «обезглавить» правительство Зеленского в обмен на солидный финансовый бонус, пишет агентство.
The Times утверждает, что по заданию Кремля в Киеве действуют более 400 наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», которые якобы собираются убить президента Украины Владимира Зеленского.
По данным источников издания, украинские власти узнали об этом 26 февраля, после чего в Киеве ужесточили условия комендантского часа.
Группа «Вагнера» 5 недель назад прислала наемников из Африки с миссией «обезглавить» правительство Зеленского в обмен на солидный финансовый бонус, пишет агентство.
Источник: centralasia.media
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