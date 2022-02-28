Глава Еврокомиссии отметила, что российские воздушные судна не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС.
Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России, сообщила 27 февраля на своей странице в соцсетях председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией», - написала она.
Глава Еврокомиссии отметила, что российские воздушные судна не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС. В том числе и частные самолеты олигархов.
Источник: centralasia.media
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