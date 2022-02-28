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Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России

Глава Еврокомиссии отметила, что российские воздушные судна не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС.

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России, сообщила 27 февраля на своей странице в соцсетях председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией», - написала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что российские воздушные судна не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС. В том числе и частные самолеты олигархов.

Источник: centralasia.media

           

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