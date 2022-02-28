Сбиты 3 ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» под Черниговом, - Минобороны России

В том числе сегодня уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска.
Министерство обороны России сообщает, что российскими силами с начала военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 56 РЛС. Об этом пишет «РИА Новости».
В том числе сегодня уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска. Сбиты 3 ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» под Черниговом.
С начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронемашин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов.
Также Минобороны России сообщило о жертвах и раненых в ходе операции на территории Украины.
При этом отмечается, что потери России «многократно меньше» убитых противников. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил.
Источник: centralasia.media
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