Лукашенко: Если не будут душить, то ядерное оружие размещать не будем

Еще одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси.
Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся в субботу вечером. Об этом сообщает белорусское государственное агентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу президента страны.
Сообщается, что все вопросы продолжавшегося порядка часа и 20 минут разговора касались российско-украинского конфликта. Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт.
Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России.
Еще одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. В ответ на данный вопрос президент Беларуси отреагировал замечанием: "фейк", отметив, что "если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может".
В разрезе обсуждения вопроса переговоров о мире Александр Лукашенко высказал свою позицию: "в любое время, в любом месте - в Беларуси".
Президент Франции во время разговора особо подчеркнул свое уважение к белорусскому народу.
Главы государств договорились о контактах в ближайшее время.
Напомним, ранее Лукашенко допускал размещение на своей территории ядерного оружия России.
Источник: kaktus.media
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