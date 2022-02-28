Трамп: Я единственный президент США в XXI веке, при котором Россия никуда не вторгалась

Экс-президент США объяснил свои слова о том, что он считает президента России Владимира Путина умным.
45-й президент США Дональд Трамп осудил военную операцию России на Украине. Он заявил, что этого никогда бы не произошло, если бы выборы в США 2020 года "не были сфальсифицированы", пишет "Коммерсантъ".
"Я остаюсь единственным президентом XXI века, при котором Россия не вторгалась в другую страну",- сказал Трамп на Конференции консервативных кругов США (цитата по Reuters). По его словам, Россия "вторглась в Грузию" при Джордже Буше, "забрала Крым" при Бараке Обаме и "вторглась на Украину" при Джо Байдене.
Экс-президент США объяснил свои слова о том, что он считает президента России Владимира Путина умным. "Я сказал: "Конечно, он умен", это было встречено так: "О, ужасно так говорить". Я люблю говорить правду. Да, он умный. Проблема не в том, что Путин умен, а он, конечно, умен, но реальная проблема в том, что наши лидеры глупые", - сказал Трамп.
Источник: kaktus.media
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