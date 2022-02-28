Президент Беларуси прокомментировал ситуацию в Украине и обращение Зеленского к белорусам

К кому он обращается? Мы же по-человечески всегда относились к украинцам.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля проголосовал на республиканском референдуме по изменениям и дополнениям в Конституцию Беларуси, говорится на сайте президента Беларуси.

Отвечая на вопросы журналистов, Лукашенко прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к белорусскому народу: "Совсем недавно "малый наполеончик" (извините, что я так о нем говорю) обратился к белорусскому народу по поводу референдума. Как будто в Украине больше нечем заниматься, как из бункера вещать белорусскому народу и советовать, что им сделать. Так и хочется сказать, что предлагают повторить нам судьбу Украины. И даже не в нынешний момент, а во время, которое предшествовало этим событиям. Вот им хочется, чтобы такая была Беларусь".

Лукашенко напомнил, как в Беларусь с украинской территории поставлялось оружие для радикалов, как там готовили боевиков для протестов в Беларуси. Помимо этого, Украина первой среди других стран закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов, ввела другие ограничительные меры, напомнил президент.

"К кому он обращается? Мы же по-человечески всегда относились к украинцам. Мы все делали, - подчеркнул президент. - Что мы получили? И он сегодня выходит в этой сорочке или в майке и начинает обращаться к белорусскому народу. Так к белорусскому народу есть кому обращаться. Он пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине".

По словам главы государства, сегодняшний конфликт в Украине - это еще цветочки. "Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в каком бункере - ни в американском, ни в каком-то другом - он не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну. Я бы даже сейчас это не назвал "война". Это конфликт. День-два - будет война. А через три дня - мясорубка", - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что в Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона.

"Он (Зеленский. - Прим.) сегодня упрекает, что мы там воюем. Там нет ни одного нашего солдата. Не то что ни одного солдата (я вчера Макрону об этом сказал, они один в один повторяют) или боевой машины, там не то что нет пулеметов, гранатометов, пистолетов - там нет ни одного патрона белорусского, - подчеркнул Лукашенко. - Это России не нужно. У них и боеприпасов, и патронов, и автоматов, и людей хватит для того, чтобы решить те проблемы, которые Россия хочет решить. Поэтому не надо нас пристегивать к тому, где нас нет".

Вместе с тем президент заявил, что в Украине сегодня охотятся на русских и белорусов, избивают и грабят их. "Он что, толкает меня на проведение спецоперации, чтобы я освобождал своих людей там? Они не знают наши спецподразделения. Безумцы! Не трогайте людей. Они приехали к вам отдохнуть, наверное, и родственников немало, которые там живут. Они начали их избивать, травить. Они угрожают нам террористическими актами. Подготовили там бандитов из числа беглых. Сбили их в группы, как варваров, и нацеливают против Беларуси", - отметил глава государства.

Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси были запущены ракеты по позициям в Украине, но это был вынужденный шаг.

"В 11 часов (вечером 23 февраля), накануне этого конфликта (было уже темно), действительно, с территории примерно чернобыльских районов, где на учениях были российские войска, были запущены две или три ракеты", - рассказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, на украинской стороне в 10-15 км от границы с Беларусью обнаружены несколько развернутых ракетных дивизионов. Лукашенко заявил, что, по разведывательным данным, украинская сторона готовилась в течение ближайших минут нанести удар по территории Беларуси, где после учений осталась часть российской группировки.

"Я не давал им команды пускать ракеты. Я сказал: "Да, ребята, мы это видим". И вот тогда россияне по этим позициям выпустили две или три ракеты. После этого позиций не стало. Но кто в этом виноват? Вы зачем развязали эту войну?" – отметил Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что на него вышли представители элиты Украины с просьбой связаться с Зеленским.

Глава государства отметил, что в Гомеле все подготовлено для мирных переговоров, ждут шагов со стороны руководства Украины.

Источник: kaktus.media