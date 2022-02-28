Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Речь о ядерном оружии (!)

Он также отметил такие недружественные действия западных стран, как нелегитимные санкции в сфере экономики.
Президент России Владимир Путин приказал начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и главе Минобороны Сергею Шойгу перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он дал этот приказ на встрече с Герасимовым и Шойгу.
"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал президент России.
Он также отметил такие недружественные действия западных стран, как нелегитимные санкции в сфере экономики.
Стратегические силы сдерживания - это, как говорится на сайте Минобороны РФ, "основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т. ч. ядерного".
"Предназначены для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия. ССС включают в себя стратегические наступательные силы (СНС) и стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, высокоточное оружие большой дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят ракетные войска стратегического назначения. В состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения - соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков ДА ВВС, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности. Основу СОС составляют боеготовые силы и средства Войск воздушно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны, противовоздушной обороны", - говорится в справочнике военного ведомства России.
Источник: kaktus.media
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