Белый дом заявил об отсутствии угрозы от НАТО для России

"НАТО никогда не угрожало России, так же, как и Украина"
Власти США считают, что приказ президента России Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим дежурства является частью подхода, который заключается в создании несуществующих угроз для страны для "оправдания агрессии". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"НАТО никогда не угрожало России, так же, как и Украина", - заявила Псаки.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал приказ Путина "опасной риторикой" и безответственным поведением.
Источник: kaktus.media
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