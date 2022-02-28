Белый дом заявил об отсутствии угрозы от НАТО для России

"НАТО никогда не угрожало России, так же, как и Украина"

Власти США считают, что приказ президента России Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим дежурства является частью подхода, который заключается в создании несуществующих угроз для страны для "оправдания агрессии". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"НАТО никогда не угрожало России, так же, как и Украина", - заявила Псаки.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал приказ Путина "опасной риторикой" и безответственным поведением.

Источник: kaktus.media