Турция закроет Босфор для прохода военных российских кораблей

В частности, военные корабли, отделенные от своих баз, могут возвратиться на них.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что вторжение России в Украину является войной и его страна начинает действовать в соответствии с Конвенцией Монтре.

"Сначала это было российское нападение, и мы оценивали его с экспертами, военными, юристами. Теперь это переросло в войну. Это не военная операция; это официально военное положение", – цитирует Чавушоглу Hurriyet Daily News.

Статья 19 Конвеции Монтре гласит, что во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли пользуются правом полной свободы прохода и судоходства. Но военные суда воюющих государств не имеют права проходить через пролив Босфор и Дарданеллы за определенными исключениями.

В частности, военные корабли, отделенные от своих баз, могут возвратиться на них.

Такое судно не должно участвовать в войне после того, как сказало, что проходит Босфор для возвращения на базу, подчеркнул Чавушоглу.

Источник: kaktus.media