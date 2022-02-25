Страны Европы объявляют о прекращении выдачи виз россиянам

Страны Европейского союза объявляют о прекращении выдачи виз гражданам России в ответ на военную операцию в Украине, передает Reuters.
Латвия первой решила прекратить выдачу виз гражданам России и отозвала своего посла из РФ. Исключения будут делать только при выдаче виз в гуманитарных целях.
Власти Чехии приостанавливают выдачу виз гражданам России, сообщил премьер-министр страны Петр Фиала.
МИД Литвы сообщил, что приостанавливает выдачу виз россиянам на фоне российской военной операции в Украине. Также Рига отозвала своего посла из России для консультаций.
Власти Бельгии предложили, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам в связи с ситуацией в Украине.
"Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию. На данный момент русским здесь не рады, общий запрет на выдачу виз для россиян не должен быть табу", - заявил министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди.
URL: https://www.vb.kg/414680
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!