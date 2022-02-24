Путин в разговоре с Лукашенко назвал цель операции на Украине

Сегодня рано утром Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко назвал цель операции на Украине.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на Лукашенко, это «прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях».

Сегодня рано утром Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В стране ввели военное положение.

Источник: centralasia.media