На границе образовалась огромная очередь авто, желающих выехать из Украины в Словакию.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.
В сети появилось видео, на котором запечатлена очередь из желающих выехать из Украины в Словакию на пограничном переходе в Ужгороде. Видео снял журналист Виталий Глагола, передает «Страна.UA».
Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации против Украины.
Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.
В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.
Источник: centralasia.media
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