Россия закрыла небо вдоль участка украинской границы

Как следует из опубликованной в Twitter OSINTdefender карты, которую создали на основе NOTAM, Россия запрещает авиалайнерам летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

Российские власти выпустили извещение для летного состава (NOTAM), в котором сообщается о закрытии на неопределенный срок воздушного пространства вдоль границы Украины. Соответствующее извещение было получено Федеральным управлением гражданской авиации США, передает "Московский комсомолец".

Как следует из опубликованной в Twitter OSINTdefender карты, которую создали на основе NOTAM, Россия запрещает авиалайнерам летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский записал 11-минутное видеообращение, 9 минут из которого говорил с россиянами – на русском языке. Зеленский отметил, что Украина в новостях по российскому ТВ и настоящая Украина - это две совершенно разные страны.

Источник: vb.kg