Россия закрыла небо вдоль участка украинской границы

Как следует из опубликованной в Twitter OSINTdefender карты, которую создали на основе NOTAM, Россия запрещает авиалайнерам летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.
Российские власти выпустили извещение для летного состава (NOTAM), в котором сообщается о закрытии на неопределенный срок воздушного пространства вдоль границы Украины. Соответствующее извещение было получено Федеральным управлением гражданской авиации США, передает "Московский комсомолец".
Как следует из опубликованной в Twitter OSINTdefender карты, которую создали на основе NOTAM, Россия запрещает авиалайнерам летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский записал 11-минутное видеообращение, 9 минут из которого говорил с россиянами – на русском языке. Зеленский отметил, что Украина в новостях по российскому ТВ и настоящая Украина - это две совершенно разные страны.
Источник: vb.kg
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