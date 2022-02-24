Нацбанк Украины запретил снятие со счетов наличной иностранной валюты

Платежи правительства проводятся без ограничений, отметил Шевченко.

Национальный банк Украины (НБУ) запретил снятие со счетов наличной иностранной валюты, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу центробанка Кирилла Шевченко.

"Запрещаем выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, которые обеспечивают выполнение мобилизационных планов или задач правительства", - сказал он в ходе видеообращения в четверг.

Платежи правительства проводятся без ограничений, отметил Шевченко.

Кроме того, Нацбанк Украины ограничил снятие наличных гривен со счета суммой в 100 тысяч гривен в день, при этом безналичные операции не ограничиваются, сообщил глава центробанка Кирилл Шевченко.

"Мы не ограничиваем никаких безналичных операций. Ограничиваем снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн. в день, это без учета зарплаты и соцвыплат", - сказал он в ходе видеообращения в пятницу.

Национальный банк и банковская система продолжают работать в обычном режиме, подчеркнул Швеченко.

"НБУ работает в обычном режиме, банковская система продолжает работать в обычном режиме", - сказал он.

Источник: vb.kg