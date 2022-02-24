Сбили 5 самолетов и вертолет, - Генштаб Украины

Российское командование опровергло данные о потерях.

По данным командования Объединенных сил (ОС) Украины, сегодня, 24 февраля, в районе ОС сбили 5 самолетов и вертолет.

«Объединённые силы дают достойный ответ вооруженным силам РФ. Воинские части на своих позициях. Соперник несет потери», - говорится в сообщении генштаба.

Российское командование опровергло данные о потерях.

Источник: centralasia.media