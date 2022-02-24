Джо Байден: Путин выбрал войну, мир призовет Россию к ответу

Мир призовет Россию к ответу

Президент США Джо Байден сделал заявление в связи с нападением России на Украину. Он пообещал, что Соединенные Штаты и их союзники «едино и решительно ответят» на российскую военную операцию в Донбассе.

«Сегодня молитвы всего мира с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерти и разрушения, которые принесет это нападение, и США, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», — говорится в заявлении.

В ближайшее время Байден пообещал провести встречу с лидерами G7, а затем выступить с обращением к американскому народу и объявить о «дальнейших последствиях, которые будут наложены на Россию за военную агрессию.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что в ночь на четверг были слышны взрывы в ряде украинских городов.

Источник: bulak.kg