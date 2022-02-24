Господин Путин, остановите войска, - генсек ООН обратился к России

Он отметил, что если сегодня готовится операция по вторжению в Украину, то хотел бы обратиться к властям России.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал российские власти отозвать свои войска из Украины. Об этом он заявил во время заседания Совет безопасности ООН, пишет РБК-Украина.
По словам Гутерриша, он не сразу поверил в возможное наступление российских войск на территорию Украины и в то, что действительно может произойти что-то серьезное.
«Я ошибся», - признал Гутерриш.
Он отметил, что если сегодня готовится операция по вторжению в Украину, то хотел бы обратиться к властям России.
«Господин Путин, остановите свои войска, чтобы они не напали на Украину. Дайте шанс миру. Слишком много людей уже погибли», - говорится в заявлении.
Источник: centralasia.media
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