Аэродромы, склады и центры управления: названы объекты ударов России по Украине

Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас или будет Третья Мировая война

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, по каким объектам российские войска совершают обстрелы.

По его словам, россияне атакуют объекты в Киеве, Харькове, Днепре.

«Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы», - говорится в сообщении.

Он отметил, что сегодня мир увидел новую геополитическую реальность.

«Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас или будет Третья Мировая война», - отметил Геращенко.



Источник: centralasia.media