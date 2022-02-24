Украина попросила поддержки у Турции

Дипломаты обвинили Россию в начале войны против Украины и попросили Турцию о помощи.

Посольство Украины в Турции призвало Анкару поддержать Киев в «трудное время». Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

Дипломаты обвинили Россию в начале войны против Украины и попросили Турцию о помощи. «Мы призываем нашего стратегического партнера Турцию и дружественный турецкий народ поддержать нас в это трудное время», — заявили в посольстве.

Источник: centralasia.media