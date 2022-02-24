(Видео) Владимир Зеленский: Хочу обратиться ко всем гражданам России

С нами вас разделяют более двух тысяч километров общей границы.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам России. Ниже приводим текст обращения:

"Сегодня я инициировал телефонный разговор с Президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе.

Поэтому я сегодня хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам, как гражданин Украины.

С нами вас разделяют более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска – почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. О том, что может произойти со дня на день, сегодня говорит весь мир. Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация, любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все. Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом и сам строит свое будущее. Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору. Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что это – наше настоящее.

Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине. Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру, любую культуру? Соседи всегда обогащают друг-друга культурно, однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы хотим сами определять и строить свою историю. Мирно. Спокойно. Честно.

Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс. Стрелять. Бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть и очень простые. Стрелять в кого? Что бомбить? Донецк? В котором я бывал десятки раз, видел лица, глаза. Артема, по которой я гулял с друзьями? "Донбасс Арену", где болел с местными за наших украинских пацанов на "Евро". Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли? Луганск? Дом, где живет мать моего лучшего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга. Заметьте, я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает о чем. Эти названия, эти улицы, эти фамилии, эти события – это все для вас чужое, незнакомое. Это наша земля, это наша история. За что вы будете воевать? И с кем? Многие из вас бывали в Украине. У многих из вас есть родня в Украине. Кто учился в украинских вузах, дружил с украинцами. Вы знаете наш характер, вы знаете наших людей, вы знаете наши принципы. Вам известно, чем мы дорожим.

Так прислушайтесь же к себе. Голосу разума, здравому смыслу. Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет и делает. Делает все, что может. Мы не одни. Это правда. Украину в этом поддерживают множество стран. Почему? Да потому что речь не о мире любой ценой. Речь о мире и о принципах, о справедливости, о международном праве, о праве на самоопределение, о праве самим определять свое будущее, праве каждого общества на безопасность и праве каждого человека на жизнь без угроз. Это все важно для нас. Это все важно для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас. Мы точно знаем, нам не нужна война - ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины. Война – это большая беда, и у этой беды большая цена во всех смыслах этого слова. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни, теряют свободу. Но, самое главное, люди теряют своих близких, теряют себя. На войне всегда всего не хватает. Чего хватает с лихвой – это боли, грязи, крови и смерти. Тысяч, десятков тысяч смертей. Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас, не будет в будущем.

Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности. Безопасности Украины. От вас, от России и других гарантов Будапештского меморандума. Сегодня мы находимся вне любых оборонных альянсов. Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель – мир в Украине и безопасность наших граждан, украинцев. Об этом мы готовы говорить со всеми, в том числе и с вами. В разных форматах, на любых площадках. Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди. Кто этого не хочет больше всего? Люди. Кто может этого не допустить? Люди. Есть ли эти люди среди вас? Уверен. Общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры,, спортсмены, ученые, доктора, блогеры, стендаперы, тиктокеры и многие другие обычные люди, обычные простые люди, мужчины, женщины, старики, дети, отцы и, главное, матери. Ровно так же, как и люди в Украине, так же, как и власть в Украине. Как бы вас не пытались убедить в обратном, я знаю, что это мое обращение не покажут по российскому телевидению, но граждане России должны его увидеть. Они должны знать правду. А правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации".

Источник: Эхо Москвы