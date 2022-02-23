В Раде допустили «аннексию» территорий со стороны трех стран

Кива раскритиковал курс на декоммунизацию, который проводится на Украине.

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, вошедшие в состав Украины в советское время. Об этом написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Кива раскритиковал курс на декоммунизацию, который проводится на Украине. Он допустил аннексию территорий Украины со стороны трех стран.

«Теперь ждем, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию которая была получена Украиной во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима», — написал Кива.

Парламентарий допустил развитие такого сценария, поскольку местные жители получают второе гражданство. Он также указал в качестве причины политику президента Украины Владимира Зеленского.

«Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство и с нетерпением ждут своей «аннексии», — отметил депутат.

Президент России Владимир Путин 21 февраля, объявляя о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, упомянул, что Украина как государство сформировалось в советское время.

«Накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины». — указал российский лидер.

Источник: centralasia.media