Байден объявил о финансовых санкциях США против России

В Кремле заявили, что не смотрели выступление Байдена по ситуации в Донбассе.
Президент США Джо Байден объявил о решении ввести первый пакет жестких санкций против России, которые в том числе включают меры против российских элит и суверенного долга. Его обращение в связи с событиями в Донбассе транслировал Белый дом, - передает "Медуза".
Вашингтон собирается вводить новые санкции постепенно и ужесточать их в зависимости от действий Москвы. Помимо ограничений против суверенного долга России и российских элит, запланированы санкции в отношении двух банков, в том числе ВЭБ.РФ. Второй банк он назвал "военным". РБК предполагает, что речь идет о "Промсвязьбанке".
Кроме того, отметил Байден, США вместе с Германией работают над тем, чтобы газопровод "Северный поток - 2" не был запущен.
Байден считает признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик равносильным вторжению в Украину. По его словам, речь российского президента Владимира Путина свидетельствовала об отсутствии желания вести диалог. В свою очередь США надеются, что дипломатический путь решения ситуации еще возможен.
В Кремле заявили, что не смотрели выступление Байдена по ситуации в Донбассе. В свою очередь сайт ВЭБ.РФ после обращения президента США перестал загружаться, сообщает "Медуза".
Источник: kaktus.media
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