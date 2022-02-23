Байден объявил о финансовых санкциях США против России

В Кремле заявили, что не смотрели выступление Байдена по ситуации в Донбассе.

Президент США Джо Байден объявил о решении ввести первый пакет жестких санкций против России, которые в том числе включают меры против российских элит и суверенного долга. Его обращение в связи с событиями в Донбассе транслировал Белый дом, - передает "Медуза".

Вашингтон собирается вводить новые санкции постепенно и ужесточать их в зависимости от действий Москвы. Помимо ограничений против суверенного долга России и российских элит, запланированы санкции в отношении двух банков, в том числе ВЭБ.РФ. Второй банк он назвал "военным". РБК предполагает, что речь идет о "Промсвязьбанке".

Кроме того, отметил Байден, США вместе с Германией работают над тем, чтобы газопровод "Северный поток - 2" не был запущен.

Байден считает признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик равносильным вторжению в Украину. По его словам, речь российского президента Владимира Путина свидетельствовала об отсутствии желания вести диалог. В свою очередь США надеются, что дипломатический путь решения ситуации еще возможен.

В Кремле заявили, что не смотрели выступление Байдена по ситуации в Донбассе. В свою очередь сайт ВЭБ.РФ после обращения президента США перестал загружаться, сообщает "Медуза".

Источник: kaktus.media