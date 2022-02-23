Турция отреагировала на решение России признать ДНР и ЛНР

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации заявил, что международно признанные границы Украины останутся прежними.

МИД Турции осудил решение президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. В турецком внешнеполитическом ведомстве назвали действия Москвы "неприемлемыми", передает Anadolu.

"Решение Российской Федерации о признании так называемых Донецкой и Луганской республик противоречит Минским соглашениям, а также представляет собой явное нарушение политического единства и территориальной целостности Украины. Решение Российской Федерации неприемлемо, и мы его отвергаем", - говорится в заявлении МИД Турции.

В МИД также отметили, что Турция еще раз подтверждает свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины и призывает все заинтересованные стороны действовать со здравым смыслом и соблюдать международное право.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР и поручил российской армии обеспечить там мир.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации заявил, что международно признанные границы Украины останутся прежними.

Источник: kaktus.media