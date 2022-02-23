Турция отреагировала на решение России признать ДНР и ЛНР

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации заявил, что международно признанные границы Украины останутся прежними.
МИД Турции осудил решение президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. В турецком внешнеполитическом ведомстве назвали действия Москвы "неприемлемыми", передает Anadolu.
"Решение Российской Федерации о признании так называемых Донецкой и Луганской республик противоречит Минским соглашениям, а также представляет собой явное нарушение политического единства и территориальной целостности Украины. Решение Российской Федерации неприемлемо, и мы его отвергаем", - говорится в заявлении МИД Турции.
В МИД также отметили, что Турция еще раз подтверждает свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины и призывает все заинтересованные стороны действовать со здравым смыслом и соблюдать международное право.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР и поручил российской армии обеспечить там мир.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации заявил, что международно признанные границы Украины останутся прежними.
Источник: kaktus.media
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