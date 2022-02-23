Зеленский допустил разрыв отношений с Россией

Зеленский заявил, что введет военное положение в случае «мощной войны» против Украины.

Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений c Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник на совместной пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом, который находится в Киеве с визитом. Трансляцию вел телеканал «Украина-24».

«Мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Я сейчас буду работать над этим вопросом, и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны Российской Федерации», — сказал он.

Зеленский считает решение России о признании суверенитета Донецкой о Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) создает юридические основания для «дальнейшей вооруженной агрессии» России против Украины.

«Считаем, что этим решением Россия создает юридическую основу для дальнейшей вооруженной агрессии против государства Украина, при этом нарушая все возможные международные обязательства, резолюцию СБ ООН относительно Украины от 18 февраля 2015 года», - сказал он.

Зеленский заявил, что введет военное положение в случае «мощной войны» против Украины.

«Мы верим, что мощной войны против Украины не будет. И не будет широкой эскалации. Но если будут, то мы введем военное положение», - сказал он.

Также глава Украины заявил, что Киев не будет рассматривать просьбу ДНР и ЛНР об отводе украинских войск из подконтрольных Киеву регионов Донбасса.

«Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это», - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Киев рассматривать обращение республик Донбасса.

Зеленский заявил, что Киев ждет от Запада «быструю помощь и поддержку» после признания России ДНР и ЛНР. По его словам, Украина понимает все риски и призывает РФ к переговорам.

Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля подписали документы о признании Москвой независимости ДНР и ЛНР. Также стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Госдума и Совет Федерации планируют ратифицировать документ 22 февраля, говорил вице-спикер Думы Петр Толстой. Парламенты ДНР и ЛНР уже это сделали.

Незадолго до решения президента России в Донбассе началось обострение ситуации. Киев и народные республики обвинили друг друга в обстрелах, а 18 февраля ДНР и ЛНР объявили о эвакуации жителей в Россию.

Источник: centralasia.media