Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Как отреагировал Запад

Владимир Путин обратился к нации, после чего подписал указы о признании ДНР и ЛНР в присутствии глав республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Путин попросил Федеральное собрание поддержать это решение и затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи.

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной республики и Луганской народной республики", - заявил президент России.

Обращение к нации длилось почти час. За это время Путин рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО. Только в самом конце выступления он затронул вопрос признания ДНР и ЛНР.

"От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем немедленно прекратить боевые действия. В противном случае ответственность за продолжение кровопролития будет целиком на совести правящего в Киеве режима", - сказал он.

Реакция США

Президент США Джо Байден подписал в понедельник указ о санкциях в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Документ помимо прочего устанавливает запрет для американцев на финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними.

"Запрещается следующее: <...> новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США <...> в так называемые <...> ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов [США] по согласованию с госсекретарем", - говорится в тексте указа, который распространила пресс-служба Белого дома.

Помимо этого, вводится запрет на "ввоз в США прямо или косвенно любых товаров, услуг или технологий из охваченных [действием указа] регионов (ДНР и ЛНР - прим. ТАСС)", а также на "экспорт, реэкспорт, продажу или поставки, прямо или косвенно, из США или каким-либо лицом из США, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий" в ДНР и ЛНР.

Указ также предоставляет администрации США полномочия вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в ДНР и ЛНР, и представителей руководства работающих там организаций. Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Как говорится в тексте указа, американский лидер заявил, что "пришел к выводу о том, что признание Российской Федерацией так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики, о котором она заявляет, противоречит обязательствам России в рамках минских соглашений и еще больше ставит под угрозу мир, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Одновременно с этим в тексте самого указа, а также в письме, направленном лидерам американского Конгресса в связи с подписанием документа о санкциях, глава Белого дома подчеркнул, что нынешнее решение Москвы "представляет необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Минфин США распространил шесть генеральных лицензий, которые среди прочего разрешают предоставлять гуманитарную помощь ДНР и ЛНР. Документы, предусматривающие исключения из вводимых указом президента США Джо Байдена санкций, опубликованы на сайте ведомства.

Так, одна из лицензий устанавливает срок завершения всех сделок по импорту, экспорту, реэкспорту, продаже товаров, услуг и технологий, связанных с ЛНР и ДНР, до 23 марта 2022 года. Кроме того, другой документ разрешает экспорт и реэкспорт сельскохозяйственной продукции, лекарств, медицинского оборудования, запасных частей, компонентов и программного обеспечения для него, а также сделки, связанные с товарами и услугами, необходимыми для борьбы с пандемией коронавируса.

Третья лицензия разрешает все финансовые сделки, связанные с телекоммуникациями и почтовой службой, в частности оборудованием и технологиями для этого. Кроме того, отметили в Минфине, на территории ДНР и ЛНР разрешается деятельность ООН, ее учреждений, международных банков развития, Международных комитетов Красного Креста и Полумесяца, ОБСЕ.

Пятая лицензия позволяет осуществлять некоммерческие, личные денежные переводы и операции по счетам. При этом эти переводы не включают средства на поддержку ведения бизнеса, в том числе семейного. Последняя лицензия разрешает услуги, "связанные с личной перепиской через интернет, такие как обмен мгновенными сообщениями, чат и электронная почта, социальные сети, передача фотографий и фильмов, просмотр веб-страниц и ведение блогов". При этом запрещается предоставление программного обеспечения и ряда других услуг фигурантам черного списка, в который будут внесены лица на основании указа Байдена.

Реакция Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в понедельник с утверждением, что признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны России является нарушением международного права.

"Это очевидное нарушение международного права, вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это отказ от минского процесса и Минских соглашений. Думаю, что это дурное предзнаменование и очень мрачный сигнал, - сказал он на пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом. - То, что произошло, - это плохие новости. Мы будем обсуждать это с нашими друзьями и союзниками по всему миру, которые с нами разрабатывали пакет санкций [против РФ]".

Джонсон считает, что страны Запада теперь должны "как можно сильнее надавить" на российское руководство. В то же самое время британский премьер призвал Москву к деэскалации. "Я думаю, что еще есть шанс того, что можно вернуться назад. Мы должны молиться, что это тот самый случай", - добавил он.

В свете признания Россией ДНР и ЛНР глава британского правительства заявил, что намерен в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я буду говорить с президентом Украины и предложу ему поддержку Соединенного Королевства", - отметил Джонсон.

Сегодня Великобритания должна объявить о санкциях в адрес России. По данным The Guardian, Лондон на текущий момент не намерен "вводить полный пакет санкционных мер", который был представлен властями в Палате общин британского парламента 10 февраля. При этом правительство королевства готово "пойти далеко" в вопросе рестрикций в том случае, если состоится "вторжение России на Украину".

Реакция ЕС

Евросоюз осуждает признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ответит санкциями. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Председатель Мишель и председатель фон дер Ляйен самым решительным образом осуждают решение президента России приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований. Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений. Союз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту", - отмечается в тексте.

"Евросоюз вновь заявляет о своей неизменной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заключили в ЕС.



Источник: vb.kg