Китай высказал свою позицию по Украине и расширению НАТО

Я ожидал, что первым вопросом будет вопрос об Украине.

Министр иностранных дел Китая Ван И высказал позицию Пекина по поводу ситуации на востоке Украины, передает РИА Новости.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, министр призвал уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

"Я ожидал, что первым вопросом будет вопрос об Украине. Во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что суверенитет, независимость и территориальную целостность любой страны следует уважать и защищать, потому что это является основой международных отношений, это соответствует целям и принципам Устава ООН и это постоянная позиция правительства Китая. Украина не является исключением", - заявил Ван И.

Он отметил, что конфликт в Донбассе необходимо урегулировать в рамках Минских соглашений, и предложил сторонам вернуться за стол переговоров, "чтобы провести глубокие обсуждения и разработать дорожную карту и сроки выполнения соглашения".

Ван И отметил, что в данном вопросе все стороны должны иметь возможность высказать свою озабоченность и "оправданную обеспокоенность России также следует уважать и учитывать".

"Украина должна быть мостом, связывающим Восток и Запад, а не линией фронта в противостоянии ведущих держав…" - сказал глава МИД КНР.

Комментируя расширение НАТО на восток, китайский министр заявил, что Европе следует серьезно задуматься над тем, действительно ли это сможет обеспечить мир и стабильность в регионе.

"Действительно ли расширение НАТО на восток сможет гарантировать мир в Европе? На самом ли деле это приведет к продолжительному миру и стабильности в Европе? На мой взгляд, это вопрос, над которым наши европейские друзья должны серьезно подумать", - сказал Ван И.

Он отметил, что позиция Китая относительно НАТО неизменна и заключается в том, что НАТО является продуктом эпохи "холодной войны", которая давно завершилась, сейчас же надо исходить из нынешних условий.

"Мы должны работать совместно для защиты глобального мира и спокойствия, безопасность одной страны не должна обеспечиваться ценой другой, а безопасность региона не может быть реализована путем сколачивания военных блоков… Мы все должны выступать против любых попыток развязывания новой "холодной войны" и стремиться к миру", - заявил Ван И.

Источник: РИА Новости.