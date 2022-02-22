Россия завезла 50 тонн долларов на фоне угрозы западных санкций

Для сравнения, предыдущий рекорд марта 2020-го составлял 1,4 миллиарда долларов.

В декабре 2021 года в Россию ввезли рекордный объем наличной валюты - 4,97 миллиарда долларов. Больше ввозили лишь на фоне "ковидной" паники марта 2020 года и в кризис 2014 года. Об этом пишут "Известия".

В сравнении со средним показателем января-ноября (это около двух миллиардов долларов в месяц) завоз наличной валюты подскочил в 2,5 раза, а в пересчете вес стодолларовых купюр достиг 50 тонн.

Как следует из отчетности российских банков, основной объем завезенной валюты, как и ранее, составляют доллары - три миллиарда долларов, по сравнению с ноябрем их количество возросло на 77 процентов. Евро же по сравнению с ноябрем завезли в пять раз больше. В пересчете по долларовому курсу - два миллиарда долларов. Для сравнения, предыдущий рекорд марта 2020-го составлял 1,4 миллиарда долларов.

По словам аналитиков, такое резкое увеличение ввоза наличной валюты связывают с опасениями жестких западных санкций, которые могут повлечь трудности в совершении безналичных валютных операций.

Под предлогом эскалации конфликта в Украине, в которой страны Запада обвиняют Москву, Россию угрожают отключить от глобальной системы межбанковской связи SWIFT, к которой подключены 11 тысяч банков по всему миру, закрыть доступ на финансовые рынки крупнейшим кредитным организациям, закрыть доступ к средствам Международного валютного фонда.

США, кроме прочего, упоминают о возможности наложить запрет на любые операции российских банков с долларами. Осуществление этой угрозы сделает теоретически невозможными и операции с наличной американской валютой.

Однако большинство экспертов склоняются к тому, что отключение России от SWIFT, даже при негативном сценарии развития событий, в настоящий момент представляется маловероятным.

Источник: Кактуз.кж