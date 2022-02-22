Брошенная в вольер к медведю девочка вернулась домой

Ранее в Ташкенте посетительница зоопарка сбросила маленькую девочку в вольер к кавказскому бурому медведю по кличке Зузу.

В Ташкенте 3-летняя девочка, которую мать бросила в клетку к медведю, в январе после инцидента была доставлена в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи для прохождения лечения.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Узбекистана, 21 февраля девочку выписали домой. Результаты всех медицинских осмотров у нее положительные, а психическое состояние в норме.

Министерство здравоохранения назначило Национальный детский медицинский центр и его директора, доктора медицинских наук Алишера Шарипова ответственным за постоянное наблюдение за состоянием здоровья маленькой пациентки З. А. до достижения 18-летнего возраста.

Ранее в Ташкенте посетительница зоопарка сбросила маленькую девочку в вольер к кавказскому бурому медведю по кличке Зузу. По данным пресс-службы зоопарка, молодая женщина на глазах у других посетителей взяла ребенка и перебросила ее через ограждение в вольер к медведю. Когда упавшая с высоты пять метров девочка оказалась на территории Зузу, медведь спокойно подошел к ней, понюхал ее и отошел. Сотрудники зоопарка среагировали оперативно: они заманили медведя во внутреннее помещение в вольере и закрыли его там. У ребёнка после падения с 5-метровой высоты были диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Источник: centralasia.media