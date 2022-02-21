Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию

Однако он добавил, что, по его мнению, мир ждет еще одна пандемия.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что риск тяжелого течения COVID-19 значительно снизился, однако грядет еще одна пандемия, пишет Business Insider.

Выступая на телеканале CNBC на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, Гейтс сказал, что опасность возникновения тяжелых заболеваний от COVID-19 резко снизилась.

"Вероятность тяжелой болезни, которая в основном связана с пожилым возрастом и ожирением или диабетом, эти риски теперь резко снижены из-за воздействия этой инфекции", - сказал он.

Однако он добавил, что, по его мнению, мир ждет еще одна пандемия.

"У нас будет еще одна пандемия. Потенциальная новая пандемия будет связана с патогеном, отличным от семейства коронавирусов", - добавил он.

Гейтс добавил, что последние достижения в области медицинских технологий помогут справиться с новой пандемией лучше, если инвестиции будут сделаны сейчас.

"Если бы каждая страна делала то, что сделала Австралия, то это нельзя было бы назвать пандемией", - сказал он.

Отметим, что Билл Гейтс входит в десятку миллиардерв, чей капитал за время пандемии коронавируса вырос. В этот список входят богатейшие люди мира: Джефф Безос (Amazon) , Илон Маск (Tesla и SpaceX), Бернар Арно (Louis Vuitton Moët Hennessy), Билл Гейтс (Microsoft), Марк Цукерберг (Meta, Facebook), инвестор Уоррен Баффет, Ларри Эллисон (Oracle), Ларри Пейдж и Сергей Брин (Google), Мукеш Амбани (нефтяная компания Reliance Industries). Так вот их совокупный капитал во время пандемии вырос с 700 миллиардов до 1,5 триллиона долларов. Это больше, чем за предыдущие 12 лет после мирового финансового кризиса 2008-го. Не помешала и нынешняя рецессия, по мнению аналитиков, худшая со времен биржевого краха Уолл-стрит в 1929-м.

Источник: vb.kg