У семьи Токаева нашли квартиры в Женеве и офшоры, - OCCRP

У семьи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева нашли квартиры в Женеве и Москве, счет в швейцарском банке и офшоры. Об этом говорится в совместном материале издания «Vласть» и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Информация стала известна благодаря масштабной утечке данных из банка Credit Suisse.



«Как выяснилось, у семьи Токаева было скрытое богатство, надежно хранившееся в Европе еще с 1998 года — в то время, когда почти половина населения Казахстана жила за чертой бедности. Утечка данных из Credit Suisse показывает, что в 1998 году был открыт счет в этом швейцарском банке для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве», - говорится в сообщении.



Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах. Журналисты на 5 континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов. Утечки содержат информацию о более чем 18 тыс. счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более 100 млрд долларов.



«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны. Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов», - говорится в заявлении, сопровождавшем утечку.



Сколько денег прошло через этот счет за годы его существования — неизвестно. Согласно утечке, максимальное значение было зафиксировано в 2005 году — 1,5 млн швейцарских франков (около $1 млн), пишет издание.



«Документы поставщика офшорных услуг, корпоративные файлы и данные из реестров недвижимости демонстрируют, что в последующие годы семья продолжала накапливать значительные богатства за пределами Казахстана. В 2012 году, после того как счет в банке был закрыт, Токаевы открыли офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые имели собственные счета в Швейцарии. Эти фирмы использовали для контроля компании в Великобритании, активы которой в один момент в 2014 году достигли $5 млн. В разные годы они также приобрели имущество в Москве и Женеве стоимостью как минимум $7,7 млн», - говорится в сообщении.



В расследовании отмечается, что в те же годы Токаев занимал высшие государственные должности, включая посты министра иностранных дел, премьер-министра и спикера сената. Ни у него, ни у его жены не было бизнеса или какого-то другого источника богатства, о которых было бы известно общественности. Только их сын Тимур имел отношение к реальному бизнесу, и даже это заслуживает пристального внимания. Как сообщали казахстанские СМИ, он был указан совладельцем нефтяной компании, которая получила выгодные права на разработку нефтяного месторождения и позднее заработала миллионы. На тот момент ему было всего 18 лет.



Тимур также мог изначально связать семью Токаевых со Швейцарией, предполагает OCCRP.



Как недавно стало известно, он учился в College du Leman, одной из самых дорогих школ-интернатов в Женеве, и получил диплом аккредитованного в США Webster University в Женеве.



OCCRP пишет, что Токаевы также приобрели три квартиры в Женеве и окрестностях, все — на имя Тимура: по одной в тихом городском районе, в таунхаусе с видом на озеро в ближайшем муниципалитете Версуа и в таунхаусе в деревне Сен-Прекс.





«Неизвестно, сколько времени Тимур провел в Швейцарии после окончания учебы, но его отец жил здесь, пока работал Генеральным директором отделения ООН в Женеве с 2011 по 2013 год.



Тем временем Тимур жил в Москве, разъезжая, как сообщалось, по российской столице на Lexus и BMW с дипломатическими номерами и получая ученую степень в Дипломатической академии при МИД России.



Тимур и его мать также владели несколькими дорогими квартирами в Москве. Любопытно, что, как демонстрирует расследование лидера российской оппозиции Алексея Навального, сейчас находящегося в тюрьме, российское правительство стерло все упоминания о них в реестре недвижимости. (Команда Навального обнаружила владения Токаевых в данных, скачанных до того, как их успели удалить из реестров).



Некоторые их объекты недвижимости с того времени уже продали. Оставшаяся недвижимость в Москве включает большую квартиру в элитном жилом комплексе Fusion Park и другую двухуровневую квартиру в двух километрах от Кремля. Жена Токаева была также зарегистрирована в еще одной квартире на северо-востоке города», - говорится в тексте расследования.







Жилой комплекс Fusion Park в Москве, где у Тимура Токаева есть квартира.

Секреты Токаевых выходят и за пределы Европы. Благодаря документам из Архива Пандоры — кладезя файлов поставщиков офшорных услуг, которым с OCCRP поделился Международный консорциум журналистов-расследователей, — репортеры смогли напасть на след, который привел их к Британским Виргинским островам, юрисдикции, используемой богачами, чтобы хранить свои активы в секрете.



Издание «Vласть» пишет, что в 2012 году, на следующий год после того, как счет Токаевых в Credit Suisse был закрыт, семья создала две офшорные компании на Британских Виргинских островах: Wishing Well Group Inc, которой владела бывшая жена Токаева, и Wisdom Invest & Finance Inc., которая принадлежала Тимуру. Единственной известной активностью этих фирм, судя по всему, было владение компанией в Великобритании — Edelweiss Resources LLP. (Данные также демонстрируют, что у каждой из этих офшорных компаний был свой счет в швейцарском банке).



Поскольку Edelweiss подавала только сокращенную финансовую отчетность, о деятельности этой компании мало что известно. Но последняя отчетность за март 2014 года показывает, что она имела $4 млн наличными в банке и около $1 млн в инвестициях на тот момент.



«Летом того же 2014 года Токаевы предприняли еще один шаг, чтобы спрятать свои инвестиции поглубже. Кипрский регистрационный агент, который вел дела их компаний, попросил свой офис на Британских Виргинских островах назначить владельцами фирм номинальных акционеров или посредников, убрав из владения упоминание Токаевых, что помогло бы эффективно скрыть их право собственности. Запрос пришел в электронном письме, которое было в Архивах Пандоры. Все три компании Токаевых с того времени были закрыты», - сказано в сообщении.



Казахстанские госслужащие не обязаны по закону публиковать в открытом доступе свои декларации, что оставляет источник миллионов Токаевых загадкой. Семья не ответила на запросы о комментариях.



В ответ на запросы OCCRP и Süddeutsche Zeitung Credit Suisse сообщил, что не будет комментировать свои отношения с клиентами и отверг «обвинения и утверждения о его предполагаемой деловой практике».

Источник: centralasia.media