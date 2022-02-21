Австралия впервые за почти два года открыла границы для туристов

Ранее в Австралии зафиксировали самый смертоносный день пандемии.
Австралия полностью открыла свои международные границы для вакцинированных путешественников после почти двух лет закрытия границ в связи с пандемией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
Согласно данным агентства, в течение дня в страну прибудет более 50 международных рейсов, в том числе 27 рейсов приземлятся в Сиднее, крупнейшем городе страны. Уточняется, что самолеты прибудут из нескольких стран, включая США, Канаду, Великобританию, Сингапур, ОАЭ и Японию.
«Это очень волнующий день, которого я ждал с нетерпением уже давно, с того самого дня, когда я впервые закрыл границу в самом начале пандемии«, — сказал премьер-министр страны Скотт Моррисон в островном штате Тасмания.
Дважды привитым туристам теперь разрешается въезжать во все штаты и территории без прохождения карантина. Подчеркивается, что открытие границ для туристов обоснованно, поскольку число случаев интенсивной терапии из-за COVID-19 в больницах по всей стране сокращается. По данным минздрава Австралии, количество госпитализаций из-за вируса снизилось на 27 процентов с появлением штамма «омикрон».
Также в стране вакцинировано более 90 процентов взрослого населения, а показатели госпитализации и смертности остаются низкими.
Следует отметить, что туризм — одна из крупнейших отраслей австралийской экономики, стоимость которой превышает 60 миллиардов австралийских долларов и в которой занято около 5 процентов рабочей силы страны.
Напомним, международные границы Австралии закрылись 20 марта 2020 года для борьбы с распространением COVID-19.
Ранее в Австралии зафиксировали самый смертоносный день пандемии.
Источник: reporter.kg
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