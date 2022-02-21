В Турции назвали десять российских регионов "тюркскими республиками"

"Считается, что в мире насчитывается от 200 до 250 миллионов тюрков, и примерно одна треть их проживает в Турции"

Турецкое издание Karar опубликовало статью, в которой назвало десять российских регионов "автономными тюркскими республиками, не имеющими независимости", сообщают "Известия".

"Считается, что в мире насчитывается от 200 до 250 миллионов тюрков, и примерно одна треть их проживает в Турции", - говорится в статье.

Автор публикации отмечает, что в мире существует семь тюркских государств: Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Северный Кипр, чью независимость признала лишь Анкара.

Также перечисляются автономные районы с тюркским большинством - Синьцзян-Уйгурский автономный район в Китае, Гагаузия в Молдове, Каракалпакстан в Узбекистане и Нахичевань в Азербайджане.

Далее издание перечислило "автономные тюркские республики". В этом списке оказались десять российских регионов: Татарстан, Башкирия, Чувашия, Тува, Якутия, Алтай, Кабардино-Балкария, Дагестан, Хакасия и Карачаево-Черкесия. При этом отмечается, что не во всех республиках представители тюркских народов составляют большинство.

Ранее турецкие СМИ уже публиковали различные материалы, в которых территории других государств назывались турецкими. Так, в прошлом году государственный телеканал TR1 показал в эфире карту с прогнозом расширения сферы влияния Анкары к 2050 году. Согласно прогнозу, влияние страны будет расширено в том числе на Балканы, Закавказье, Ближний Восток, Среднюю Азию, а также юг России и Поволжье.

В феврале 2021 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не считает, что Турция преследует цель создания "Великого Турана". Он также отметил, что не видит, как в реальности страны, бывшие частью СССР и ставшие независимыми государствами, могут эту идею в каком-либо виде поддерживать.



Источник: kaktus.media