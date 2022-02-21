Байден снова заявил о готовности России атаковать Украину

Президент США обратился к нации по ситуации на Украине.

Джо Байден снова заявил о готовности России напасть на Украину и напомнил, что Америка не отправит своих солдат на защиту.

В своем выступлении глава США отметил, что у Вашингтона есть информация, согласно которой Россия нападет на Украину в ближайшие дни.

"У нас есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни. Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 миллиона невинных людей", - сказал он.

Доказательств таких намерений России президент США не привел.

Также Байден заявил, что российский президент уже принял решение по Украине. Но на уточняющий вопрос ответил, что есть вариант для дипломатии, что "путь для дипломатии открыт".

Глава США еще раз подтвердил, что не намерен посылать американские войска на защиту Украины, но отметил, что если Россия начнет войну, НАТО будет защищать территорию альянса.

Также в своем выступлении Байден обвинил ДНР и ЛНР в нарушении прекращения огня на Донбассе и заявил, что доказательств того, что Украина готовит атаку, нет.

"На протяжении последних недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые пытаются спровоцировать Украину на Донбассе", - сказал глава Белого дома.

Напомним, 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию. По словам главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, ВСУ вскоре получат приказ начать наступление в регионе.

Источник: kaktus.media