Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли

Брэд Питт заявил, что за эти годы он вложил в винодельню гораздо большую сумму денег и личного времени.
Американский актер Брэд Питт подал в суд на бывшую жену Анджелину Джоли, обвинив ее в тайной продаже доли совместного винодельческого хозяйства российскому бизнесмену, передает Daily Mail.
Согласно судебным документам, с которыми впервые ознакомилось издание TMZ, новое судебное разбирательство является частью продолжительного бракоразводного процесса между бывшими супругами. Питт и Джоли приобрели поместье-замок Шато Мираваль во Франции в 2008 году. На территории резиденции также разместились виноградники, расположенные на площади около 60 гектаров.
Брэд Питт заявил, что за эти годы он вложил в винодельню гораздо большую сумму денег и личного времени. При этом актер признает, что Джоли вложила в совместное хозяйство 40 процентов от его стоимости - 28,4 миллиона долларов, однако настаивает, что именно благодаря его труду винодельня стала успешной.
По его словам, он и Джоли договорились, что не будут продавать свою долю в винодельне без согласия другой стороны. Так, Джоли сообщила суду, что намерена продать свою долю винодельни в июле 2021 года, и в сентябре Питт разрешил экс-супруге продать свою долю при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя.
Однако уже через месяц Питт, по его словам, был шокирован, узнав, что половина винодельческого хозяйства была приобретена филиалом компании - производителя спиртных напитков Stoli Group, которая находится под контролем российского бизнесмена Юрия Шефлера.
Питт заявил суду, что участие Шефлера нанесло ущерб его способности эффективно управлять винодельней, и утверждает, что Джоли не получила его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. Теперь актер просит суд аннулировать сделку. Он также намерен получить компенсацию за понесенный ущерб.
Напомним, в 2016 году Брэд Питт развелся с Анджелиной Джоли после 10 лет отношений. Актрису с 2021 года подозревают в романе с канадским музыкантом The Weeknd.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!