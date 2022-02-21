Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли

Брэд Питт заявил, что за эти годы он вложил в винодельню гораздо большую сумму денег и личного времени.

Американский актер Брэд Питт подал в суд на бывшую жену Анджелину Джоли, обвинив ее в тайной продаже доли совместного винодельческого хозяйства российскому бизнесмену, передает Daily Mail.

Согласно судебным документам, с которыми впервые ознакомилось издание TMZ, новое судебное разбирательство является частью продолжительного бракоразводного процесса между бывшими супругами. Питт и Джоли приобрели поместье-замок Шато Мираваль во Франции в 2008 году. На территории резиденции также разместились виноградники, расположенные на площади около 60 гектаров.

Брэд Питт заявил, что за эти годы он вложил в винодельню гораздо большую сумму денег и личного времени. При этом актер признает, что Джоли вложила в совместное хозяйство 40 процентов от его стоимости - 28,4 миллиона долларов, однако настаивает, что именно благодаря его труду винодельня стала успешной.

По его словам, он и Джоли договорились, что не будут продавать свою долю в винодельне без согласия другой стороны. Так, Джоли сообщила суду, что намерена продать свою долю винодельни в июле 2021 года, и в сентябре Питт разрешил экс-супруге продать свою долю при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя.

Однако уже через месяц Питт, по его словам, был шокирован, узнав, что половина винодельческого хозяйства была приобретена филиалом компании - производителя спиртных напитков Stoli Group, которая находится под контролем российского бизнесмена Юрия Шефлера.

Питт заявил суду, что участие Шефлера нанесло ущерб его способности эффективно управлять винодельней, и утверждает, что Джоли не получила его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. Теперь актер просит суд аннулировать сделку. Он также намерен получить компенсацию за понесенный ущерб.

Напомним, в 2016 году Брэд Питт развелся с Анджелиной Джоли после 10 лет отношений. Актрису с 2021 года подозревают в романе с канадским музыкантом The Weeknd.

Источник: kaktus.media