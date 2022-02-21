Россия может развязать крупнейшую с 1945 года войну, - премьер Великобритании

Западные политики предупреждают о вероятном вторжении России на Украину уже более четырех месяцев.

Планируемое вторжение России на Украину может обернуться крупнейшей войной в Европе с 1945 года, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-Би-Си.

«Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба», — сказал Джонсон.

Он назвал российское вторжение на Украину неизбежным, так как на это указывают «улики, которые нельзя приукрасить». При этом, по его словам, Россия уже начала «в каком-то смысле» выполнять план по нападению.

Российские войска могут войти на Украину не только через Донбасс, но и из Белоруссии и окрестностей Киева, сообщил Джонсон со ссылкой на данные разведки от президента США Джо Байдена.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил власти России в том, что вопреки заявлениям они не отводят войска от границы с Украиной, а наоборот увеличивают военное присутствие. Он посчитал тревожными признаками нарушения режима прекращения огня в Донбассе, «ложные утверждения» о вероятном геноциде жителей самопровозглашенных республик и эвакуацию населения в Россию.

Западные политики предупреждают о вероятном вторжении России на Украину уже более четырех месяцев. Кроме того, западные СМИ регулярно называют даты возможного ввода войск со ссылкой на американскую разведку или неназванных собеседников.

Источник: centralasia.media