Россия может развязать крупнейшую с 1945 года войну, - премьер Великобритании

Западные политики предупреждают о вероятном вторжении России на Украину уже более четырех месяцев.
Планируемое вторжение России на Украину может обернуться крупнейшей войной в Европе с 1945 года, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-Би-Си.
«Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба», — сказал Джонсон.
Он назвал российское вторжение на Украину неизбежным, так как на это указывают «улики, которые нельзя приукрасить». При этом, по его словам, Россия уже начала «в каком-то смысле» выполнять план по нападению.
Российские войска могут войти на Украину не только через Донбасс, но и из Белоруссии и окрестностей Киева, сообщил Джонсон со ссылкой на данные разведки от президента США Джо Байдена.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил власти России в том, что вопреки заявлениям они не отводят войска от границы с Украиной, а наоборот увеличивают военное присутствие. Он посчитал тревожными признаками нарушения режима прекращения огня в Донбассе, «ложные утверждения» о вероятном геноциде жителей самопровозглашенных республик и эвакуацию населения в Россию.
Западные политики предупреждают о вероятном вторжении России на Украину уже более четырех месяцев. Кроме того, западные СМИ регулярно называют даты возможного ввода войск со ссылкой на американскую разведку или неназванных собеседников.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!