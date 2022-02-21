Королева Великобритании Елизавета II заболела COVID-19

Букингемском дворце подчеркнули, что королева продолжит получать медпомощь и будет выполнять все рекомендации врачей.
В воскресенье, 20 февраля, стало известно, что 95-летняя королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Об этом сообщила BBC со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Монарх испытывает лёгкие симптомы, больше похожие на простуду. Уже на этой неделе она рассчитывает вернуться к своим обязанностям.
В Букингемском дворце подчеркнули, что королева продолжит получать медпомощь и будет выполнять все рекомендации врачей.
В апреле прошлого года в Великобритании скончался супруг монаршей особы, принц Филипп, герцог Эдинбургский. Ему было 99 лет.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!