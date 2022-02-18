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Токаев прокомментировал отмену части полномочий Назарбаева

Раньше такие законы принимались, но сейчас они уже не нужны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время интервью на телеканале Qazaqstan прокомментировал подписанные им поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

«Это очевидно. Раньше такие законы принимались, но сейчас они уже не нужны. Об этом надо говорить прямо. Я считаю, что не нужно принимать такие законы в будущем. В прошлом были недостатки, но это наша история. Долг каждого из нас - учиться у истории. Наша цель - думать о будущем нашей страны, заботиться о подрастающем поколении», - сказал президент.

В начале февраля Токаев подписал поправки в конституционные законы «О первом президенте - Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете Безопасности РК». Принятые поправки отменяют пожизненное председательство первого президента в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

В закон также вошли внесенные сенаторами поправки, которые отменяют необходимость согласования с Елбасы инициатив по основным направлениям внутренней и внешней политики государства.


Источник: centralasia.media

           

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