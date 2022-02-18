Позже они могут подать заявление на получение полного гражданства и паспорта.
Великобритания откажется от так называемой схемы "золотой визы" на следующей неделе, чтобы остановить поток российских "грязных денег" в страну, сообщает УНН, с ссылкой на издание Times.
Министр внутренних дел Прити Патель решила закрыть маршрут из-за "давних опасений" по поводу злоупотребления схемой преступными группировками и сверхбогатыми миллиардерами из нескольких стран, пишет газета.
По схеме, запущенной в 2008 году, заявители вносят минимальные инвестиции в размере 2 миллиона фунтов стерлингов в обмен на право жить в Британии. Позже они могут подать заявление на получение полного гражданства и паспорта.
Решение принято на фоне повышенного внимания к британским визовым правилам и того, как визы для инвесторов уровня 1, которые выдаются сверхбогатым миллиардерам из нескольких стран, включая Россию, Китай и Казахстан.
Источник: vb.kg
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