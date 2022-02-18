В Казахстане хотят проверить активы семьи Назарбаева

"Не только в отношении этих лиц, если есть какие-то объективные данные, это будет проверяться"
"Информация о незаконном выводе из Казахстана денежных средств должна проверяться соответствующими органами вне зависимости от имен фигурантов", - заявил председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Марат Ахметжанов. Об этом пишет сегодня EurAsiaDaily со ссылкой на РИА Новости.
На вопрос о проверке активов семьи Назарбаевых, в частности, о контрабандном вывозе денег семьей бывшего президента Казахстана, Ахметжанов ответил, что независимо от того, о ком идет речь, объективная информация о человеке, который контрабандой вывез деньги из страны, будет проверена. Однако конкретно по поводу вывоза денег семьей экс-президента Назарбаева он заметил, что заниматься подобным расследованием полагается Агентству финансового мониторинга, потому что "контролировать движение денежных средств - их прямая обязанность".
"Не только в отношении этих лиц, если есть какие-то объективные данные, это будет проверяться", - пояснил Марат Ахметжанов журналистам.
Глава ведомства напомнил, что с 68 странами у Казахстана "заключены правовые договоры, и там четко указаны основания для возврата" средств, если они нажиты преступным путем.
Источник: vb.kg
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