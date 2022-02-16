Британские СМИ назвали время «вторжения» России на Украину

В подводке к тексту уже без указания источников утверждается уже, что «вторжение начнется в среду в полдень.

Британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки заявляют, что, несмотря на сообщения Минобороны России об отводе войск после учений, «вторжение на Украину» якобы запланировано на 3 часа ночи 16 февраля по местному времени.

«Российское вторжение назначено на «три ночи завтра» по местному времени с танковыми и ракетными атаками», — говорится в заголовке опубликованной статьи Mirror, авторы ссылаются на источники в американских разведслужбах, которые якобы сообщили об этом сотрудникам издания в Киеве. В подводке к тексту уже без указания источников утверждается уже, что «вторжение начнется в среду в полдень». Разница никак не поясняется.

Источники газеты в американской разведке «предполагают», что «могут быть нанесены» авиаудары по военным и правительственным командным пунктам, за которыми последует танковое наступление, а корабли «могут» штурмовать южное побережье Украины.

Таблоид Sun утверждает, что Россия якобы готовится нанести «массированный ракетный удар» при участии 200 тыс. военнослужащих, также указав, со ссылкой на разведку США, 3 часа ночи как «наиболее вероятное время» для начала «вторжения».

Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.

Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.

Источник: centralasia.media