(Видео) Зеленский записал видеообращение к нации: Нас пугают великой войной

Также Зеленский вновь попросил олигархов и бизнесменов, недавно покинувших Украину, вернуться.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к нации и объявил, что 16 февраля станет государственным праздником - Днем единения Украины. В этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах необходимо будет поднять государственный флаг Украины, сообщает УНИАН.

"Нас пугают великой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильно как никогда.... Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - сказал Зеленский.

Он заверил, что власть контролирует ситуацию с безопасностью, а украинское войско имеет современное вооружение и боевой дух, для того чтобы оказывать упорное сопротивление вторжению.

"Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться... Да, сейчас вам, возможно, кажется, что вокруг мрак. Но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом. Любите Украину! Мы спокойны. Мы сильны. Мы вместе. Великий народ великой страны", - заявил украинский президент.

Также Зеленский вновь попросил олигархов и бизнесменов, недавно покинувших Украину, вернуться.

"Я хочу обратиться не к тем, кто остался с Украиной и в Украине. А к тем, кто ее покинул в этот самый ответственный момент. Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах. А в гражданской позиции, которую вы можете проявить.

Вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно Родина, а для кого - просто площадка для денег", - призвал он.

Украинский лидер отметил, что вероятную дату начала широкомасштабного наступления России уже несколько раз "откладывали" западные партнеры Украины, поэтому и в этот раз не следует опасаться, что действительно произойдет полномасштабная война.

Зеленский сказал, что против Украины ведут войну на разных фронтах. По мнению президента, на "дипломатическом фронте" Россия требует лишить Украины будущего в ЕС и НАТО, а на "информационном" - заставить сомневаться в возможности украинской армии дать отпор и принудить к поражению.

Источник: kaktus.media