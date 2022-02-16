В Москве женщина выбросила новорожденного сына в окно. Малыш выжил

Этот ужасный случай произошел на юго-востоке Москвы.

В российской столице 30-летняя женщина после домашних родов выбросила своего малыша в окно. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

Этот ужасный случай произошел на юго-востоке Москвы.

"По предварительной информации, около 21:00 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна четвертого этажа жилого дома на улице Ставропольской. Новорожденный мальчик и женщина госпитализированы", - говорится в сообщении.

На место ЧП был направлен заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.

Источник: vb.kg