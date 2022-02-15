Зеленский дал уехавшим миллиардерам и депутатам 24 часа для возвращения на Украину

Зеленский также обратился к олигархам, отметив, что государство не будет влиять на бизнес, но считает, что те должны вернуться к предприятиям и своим сотрудникам.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем обратился к уехавшим из страны депутатам Верховной Рады и олигархам, чтобы те в течение суток вернулись обратно.

«Что касается бизнесменов… Вы сказали, кстати, 30 чартеров только вчера. Это говорит о том, что у нас богатая страна. Главное, чтобы они пустыми вылетали, а не вывозили что-нибудь из Украины.

Люди, которые находятся за границей, депутаты разных партий… Мы должны давать им сигнал от государства, Верховной Рады, спикера, я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они все же вернулись в страну. Считаю, что они должны возвратиться. Иначе нужно делать нам всем, как государству и руководству, делать серьезные выводы. И, поверьте, мы их сделаем», - заявил Зеленский.

Зеленский также обратился к олигархам, отметив, что государство не будет влиять на бизнес, но считает, что те должны вернуться к предприятиям и своим сотрудникам.

«Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали, но считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, речь идет о людях из промышленности, которые в том числе были участниками приватизации. Он напомнил, что государство дало им «большой шанс».

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что за пределами Украины находятся 23 народных депутата: 12 депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», пять — от фракции «Слуга народа», два — от фракции «Голос» и четыре внефракционных депутата.

Также газета сообщила, что предприниматели покидают Украину и из страны только 13 февраля вылетели 20 чартерных рейсов. Однако украинские бизнесмены опровергли эту информацию. Так, Вадим Новинский, Борис Колесников и Александр Ярославский заявили, что находятся в стране.

На фоне сообщений о скором «вторжении» России на Украину многие страны рекомендовали своим гражданам покинуть страну и не совершать туда поездки. Также многие государства эвакуируют сотрудников посольств. Нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты в страну, немецкая авиакомпания Lufthansa рассматривает такую возможность.

Россия отвергает обвинения в том, что она ведет подготовку вторжения на территорию Украины.

Источник: centralasia.media