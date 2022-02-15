Украинские олигархи и бизнесмены улетают из страны чартерными рейсами

Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.
Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов, передает "Украинская правда".
По данным издания, такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений.
Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.
Позже Колесников в комментарии порталу отметил, что находится в Киеве и не собирается никуда уезжать. По его словам, самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание.
Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. Два источника в ОПЗЖ и два человека, которым предлагали выехать, сообщили изданию, что этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича. УП обратилась к нему за комментарием.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!