Украинские олигархи и бизнесмены улетают из страны чартерными рейсами

Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.

Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов, передает "Украинская правда".

По данным издания, такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений.

Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.

Позже Колесников в комментарии порталу отметил, что находится в Киеве и не собирается никуда уезжать. По его словам, самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание.

Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. Два источника в ОПЗЖ и два человека, которым предлагали выехать, сообщили изданию, что этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича. УП обратилась к нему за комментарием.

Источник: kaktus.media